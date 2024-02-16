台北市黨部新春團拜　蔣萬安號召優秀新血

國民黨台北市長蔣萬安。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨台北市長蔣萬安16日出席台北市黨部新春團拜活動時表示，今年很重要，他希望能夠展開雙臂迎接更多年輕優秀的新血、人才加入行列。不管在“立法院”或各地方縣市政府、議會，國民黨都需要年輕優秀的人才加入，也一起努力讓台北越來越好。



這場新春團拜在國民黨中央黨部12樓舉行，由台北市黨部主委黃呂錦茹主持，包括蔣萬安和國民黨秘書長黃健庭、藍委羅智強和台北市議員秦慧珠等人出席。



蔣萬安出席時並未針對相關選舉議題做出回應，但他在致詞時特別對台北市黨部和國民黨提出三點勉勵。他說，歷次選舉大大小小都是每位黨部同仁、幹部堅守崗位，默默付出，一起把這股力量凝聚起來，非常辛苦，所以無論如何他要向大家表達深深感謝。



第二點，蔣萬安說，這次的大選，雖然最後結果不如人意，但大家都盡了全力，加上“立委”席次大有斬獲，國民黨能成為“立法院”裡面的多數黨，不能忘記人民的託付，要在“國會”展現監督的力量。而基層里長也要當“立委”、議員、縣市長的最強後盾，讓人民心聲在“立法院”發出來。選舉結果雖不如理想，但不灰心也不喪志，至少人民給國民黨機會，在“立法院”好好表現，大家也拭目以待。



蔣萬安說，第三，台北市政府在過去這一年，戰戰兢兢、一步一腳印，穩健推動各項市政。去年底大巨蛋的開幕啟用，也舉辦了第一場國際棒球賽事，成為台北市新地標，也成為市民的驕傲。另一方面，也推動各項友善宜居的政策。去年10月，台北市的新生兒人數創下過去28個月來的歷史新高，單月1645個新生兒。他要一步一步致力把台北市打造成安全之都、運動之都及未來之都，讓台北越來越好。