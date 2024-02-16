中評社北京2月16日電／據經濟日報報導，龍年春節期間，各類國貨憑借“國潮”元素強勢崛起。從美食、服裝到文創產品等，國潮帶動消費新熱潮，傳遞出中國經濟的強勁脈動。



品中國味道



離春節還有半個月，國貨老字號義利食品的產品銷量就出現了明顯提升。義利與首都博物館聯名推出的“吉食行樂”禮盒，不僅糕點口味豐富，還有切中龍年主題的首博館藏品銅坐龍元素。憑借“國潮”伴手禮，義利食品在年輕消費者中備受追捧。



北京義利食品有限公司總經理張旭升告訴記者，“我們以‘新國潮、新健康、新鮮感、新口味’為基點，在保留傳統經典糕點的同時，將民族文化、傳統文化中的經典元素與中式糕點進行更多結合，設計更符合年輕群體消費需求的中式國潮糕點”。



擁抱國潮，也成為烘焙茶飲行業的新風向。奈雪的茶攜手中國審美寶典《故宮紋樣》重磅推出“香水大紅袍”新春聯名系列，不僅涵蓋了現制茶飲，還推出了9款零售茶葉新品，滿足不同茶飲消費需求。



不僅線下銷售火爆，國潮美食在線上也廣受關注。因創作中式面點“醒獅酥”在全網走紅的佛山廚師陳小東，在龍年春節前夕再度推出新作“龍獅酥”，不少網友驚嘆“絨毛感都出來了，活靈活現”；山東青島“90後”糖藝師崔久祥將國風融入糖藝，創作出栩栩如生的糖龍，精湛的手藝引得網友感慨“手藝人值得尊重”。



穿中華美服



這個龍年，中式服裝穿搭成為很多年輕人的新年時尚。在北京南鑼鼓巷、天津歡樂穀景區，處處搖曳的馬面裙成為一道亮麗風景。

