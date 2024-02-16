中國農業科技創新實現“橘生淮北”

中評社北京2月16日電／據新華社報導，“橘生淮南則為橘，生於淮北則為枳，葉徒相似，其實味不同。所以然者何？水土異也。”一段在中國家喻戶曉的古代典籍中的經典話語，描述了在地域廣闊的中國南方和北方，水果生長環境的迥異。“南果北種”也一直是中國農業科技工作者的探索目標。



新春伊始，當記者走進陝西楊凌農業高新技術產業示範區下轄的楊陵區揉穀鎮田東村時，看到一個個火龍果大棚裡，果農們正將色澤艶麗、果型優良的果實裝箱、打包。銷售已近尾聲，豐收的喜悅伴著濃濃的年味兒。



漫步棚間，楊凌青皮她園火龍果種植專業合作社運營經理郭娟茹，喜悅間透出幾分感慨，能將原產於中美洲並在東南亞廣泛種植的火龍果引入西北，成為合作社增收和群眾致富的“幸福果”，“太不容易了”。



她說，隨著消費水平不斷升級，西北地區對熱帶水果的需求量快速增長，但長途運輸往往帶來品質下降、口感變差等問題。



在認真分析了南北方種植條件差異、不同水果對適生環境的需求後，合作社負責人王艶發現了在楊凌種植火龍果的機遇：“西北地區溫差大，適合水果糖分積累；溫度較低，適合防蟲除菌；生長周期拉長，肯定能保障水果品質……”在西北農林科技大學園藝學院教授李建明團隊支持下，王艶開始了種植火龍果的嘗試。



考慮到西北地區積溫較低、火龍果在南方基本上是露天種植，王艶從為火龍果藤蔓提供更大生長空間、保證透風性入手，將新一代日光溫室大棚棚高，由3米提升到7米；將大棚跨度由7米擴展到30米……一項項革新技術的採用，不僅為火龍果提供了優渥的生長環境，也提升了合作社機械化水平，更奠定了如今總面積超200畝、包括35個大跨度雙拱雙膜大棚組成的基地基礎。



正在大棚帶領家人體驗火龍果采摘的西安遊客李政倫說，對他而言，西北地區還能生產火龍果是件新奇事，“嘗過以後，覺得楊凌火龍果果肉緊實、口味更甜。”

