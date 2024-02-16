李大維：兩岸應相互成就合作　期盼和平對話

海基會董事長李大維在“2024大陸台商春節聯誼活動”致詞。（照片：海基會提供） 中評社台北2月16日電（記者 張穎齊）由海基會、陸委會、“經濟部”、工業總會與商業總會等合辦的“2024大陸台商春節聯誼活動”，16日在台北市圓山大飯店舉行。海基會董事長李大維致詞表示，兩岸不應該是“你死我活”的爭鬥，而是促成“相互成就”的合作關係，期盼和平、對等對話。



2024大陸台商春節聯誼活動現場，政商要角雲集，包括蔡英文、“總統府”秘書長林佳龍、“經濟部長”王美花、陸委會主委邱太三，海基會董事長李大維。還有工業總會理事長苗豐強、金仁寶集團董事長許勝雄、遠東集團董事長徐旭東、商業總會理事長許舒博、台企聯榮譽理事長張文潭、世界台灣商會聯合總會長李天柒、三三企業交流會理事長林伯豐、台新金控董事長吳東亮等。另外也有陸委會副主委梁文傑、“衛生福利部次長”王必勝、退輔會副主委李文忠、台北故宮副院長黃永泰、對外貿易發展協會董事長黃志芳、民進黨中國事務部主任吳峻鋕、海基會副董事長邱垂正等。



李大維首先致詞表示，台海和平是重要的使命，依照現在的憲政體制，應以不卑不亢、對等尊嚴交流，來取代圍堵、對抗。台灣會自信地與中國大陸交流合作，兩岸要和平，台海維持現狀，不該讓威權來影響發展，兩岸要對話、溝通、協商。



李大維說，蔡英文一再強調，在增加國際合作的同時，也期盼兩岸之間，能夠負起共同的責任。期盼以和平、對等、民主、對話，共同尋求兩岸之間長遠穩定的和平共存之道。2024大位當選人賴清德在當選感言表示：“維持台海的和平穩定，是他的重要使命。他將依照‘“中華民國”′的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信的和中國展開交流合作”。



李大維說，與此同時，當前全球的氛圍出現三大期盼：第一，兩岸和平，台海穩定，維持現狀；第二，威權體制不應妨礙台灣的民主發展；第三，兩岸應和平對話和不設前提的溝通協商。

