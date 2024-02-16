政府開房展發財政補貼，房企推限時折扣

中評社北京2月16日電／據澎湃新聞報導，全國樓市“春節檔”正在進行。



今年春節假期期間，各地購房政策進一步放寬，各地政府也紛紛推出春節房展會及返鄉置業優惠政策，通過地方財政補貼叠加房企促銷折扣吸引客戶置業。



據澎湃新聞不完全統計，近日，哈爾濱市、江蘇興化、廣西平南、福建三明、福建閩清縣、四川威遠縣等均推出房展會及春節購房優惠活動，此外，湖北省、重慶市、江蘇、南昌等省、市紛紛推出“返鄉置業”優惠。



多地推出春節樓市優惠活動



從各地推出的政策來看，一部分城市給予購房上萬元的補貼，一部分城市推出契稅補貼，也有部分城市推出免費裝修設計等活動。



拿江蘇省興化市來說，為推動房地產市場平穩健康發展促進春節期間大宗消費，2月14日，江蘇省興化市2024年新春房產展銷會開幕。官方信息顯示，2024年2月14日－2月17日（農曆正月初五至初八）新春房展會期間購買興化市範圍內新建商品住房的，購房總價款300萬元及以上的給予6萬元補貼，購房總價款200萬元及以上的給予5萬元補貼，購房總價款120萬元及以上的給予4萬元補貼，購房總價款120萬元以下的給予3萬元補貼。



此前，湖北省則啟動2024年春節返鄉置業迎春安居嘉年華活動。公開信息顯示，本次活動將從1月15日持續至2月26日，全省共有1150個樓盤、24萬多套好房子供返鄉游子選購。各地還推出了購房政策、安居禮包等一系列安居服務。比如宜昌推出“10000元購房獎勵”“3000元裝修基金”“免費裝修設計”等，孝感推出“10000元購房代金券”“契稅全額獎補”等。武漢、仙桃、嘉魚等地還發布住房供應鏈平台，對接供需，在線提供一站式暖心服務、多重購房優惠。

