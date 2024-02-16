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印度一油漆廠火災事故已造成至少11人死亡
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2024-02-16 13:51:43
中評社北京2月16日電／據央視新聞消息，印度消防部門官員證實，當地時間2月15日晚，印度德里 阿里普爾村的一家油漆廠發生火災，已造成至少11人死亡、4人受傷。
（來源：央視新聞）
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