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松花江冰面禁止車輛和行人通行
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2024-02-16 15:00:56
中評社北京2月16日電／據央視新聞報導，2月16日，記者從哈爾濱市公安局航運分局發布公告，隨著哈爾濱市氣溫回暖，松花江哈爾濱段水域冰面承載力大幅下降，多處部位出現明水，極易發生車輛和行人墜江落水事故。
為保障人民群眾生命財產安全，即日起，禁止車輛和行人在松花江冰面通行或滯留。對不聽勸阻、妨害社會管理的，公安機關將依法處理。
（來源：央視新聞）
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