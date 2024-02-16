台商春節聯誼政商要角雲集　互道新年好

2024大陸台商春節聯誼活動在圓山飯店舉行。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月16日電（記者 張穎齊）由海基會、陸委會、台“經濟部”、工業總會與商業總會等合辦的“2024大陸台商春節聯誼活動”，16日在台北市圓山大飯店舉行，約250人出席，蔡英文親臨致詞，現場重要政府官員、台商幹部都到場，互道新年好，龍年行大運。



2024大陸台商春節聯誼活動現場，政商要角雲集，包括蔡英文、“總統府”秘書長林佳龍、“經濟部長”王美花、陸委會主委邱太三，海基會董事長李大維。還有工業總會理事長苗豐強、金仁寶集團董事長許勝雄、遠東集團董事長徐旭東、商業總會理事長許舒博、台企聯榮譽理事長張文潭、世界台灣商會聯合總會長李天柒、三三企業交流會理事長林伯豐、台新金控董事長吳東亮等。另外也有陸委會副主委梁文傑、“衛生福利部次長”王必勝、退輔會副主委李文忠、台北故宮副院長黃永泰、對外貿易發展協會董事長黃志芳、民進黨中國事務部主任吳峻鋕、海基會副董事長邱垂正等。



活動於今日上午10點40分在圓山大飯店12樓大會廳開始，陸續有台商進場，彼此互動熱絡，開心合影，像許久未見的老友一樣。11點多由李大維、邱太三、王美花、蔡英文依序致詞，台商們則專心聆聽台上致詞。



蔡英文致詞完後，現場安排蔡英文與眾人共同舉杯，並互道新年快樂，氣氛尚佳。



中午12點午宴開始時，媒體被請出場，現場則是讓主桌、次桌的重要台商幹部們，與蔡英文等人合影，蔡英文接著離席，接下來吃飯時間，有安排歌唱、音樂演奏，台商們觥籌交錯，熱絡互動。