秦嶺“慢火車”成山村新希望

中評社北京2月16日電／據新華社報導，2月14日，正月初五，大山深處的秦嶺火車站又迎來一場降雪。遊客紛紛走下列車，把銀裝素裹的秦嶺風光定格在影像裡。



一大早，寶雞市民張曉敏和朋友就踏上了開往秦嶺方向的6063次列車。她說：“在網上看到浪漫的賞雪視頻後，我就對這趟旅行充滿向往。7塊錢的火車票，就可以滿足打卡冰雪奇緣的願望，這樣的性價比非常值。”



這個冬天，運行在秦嶺深山的綠皮“慢火車”突然火了。“在步履不停的快節奏時代，不妨在‘小慢車’上享受一段‘慢下來’的時光。”“在秦嶺遇見浪漫的冰雪童話世界，隨手一拍就是大片。”不少網友在社交媒體上評論道。



橫亘在祖國大地上的秦嶺，東西綿延1600多公里，是我國重要的氣候、地理分界線。每逢冬季，白雪覆蓋的秦嶺銀裝素裹，格外壯麗。



穿行陝、甘、川三省的6063／6064次列車，停靠秦嶺深處的32個車站，全程硬座票價僅需39.5元，運行在連接陝西寶雞與四川成都的寶成鐵路上。儘管最高時速不超過80公里，但因為票價低廉，沿途風光別致，成為打卡秦嶺冰雪游的首選交通方式。



59歲的向寶林是這趟列車的列車長。他說，站站必停、票價低廉的秦嶺慢火車，串聯起一座座小山村，至今仍是沿線村民出行的首選，托起一個個致富夢、成才夢、團圓夢。



陝西省漢中市燕子砭鎮，位於秦巴腹地的三省交界地帶。每逢農產品收穫的時節，老鄉們總是抱著雞鴨、背著蔬果，登上列車，趕集賣貨，有的直接在列車上的惠農車廂交易。



“搭上這趟‘致富火車’，我們走出大山，也為農產品找到了銷路。”燕子砭鎮村民趙明英說。

