中評社北京2月16日電／據經濟日報報導，漫步田園古道、欣賞鄉村風光、感受非遺文化、體驗農耕樂趣……2024年春節長假，本地鄉村周邊游成為河南省周口市沈丘縣許多市民的選擇。



正月初三這天，市民王新港一家驅車前往白集鎮劉樓村。他告訴記者，以前節假日大家都往外地跑，如今本地鄉村的公路、民居、娛樂、文化等設施越來越完善，過來“鄉村游”非常舒心。



“孩子們能在游樂場玩耍，一家人在農家小院可品嘗‘走地雞’‘野塘魚’‘農家青菜’。這次我們提前做了攻略，會把周邊有特色的鄉鎮都轉一轉。”王新港說。



除了傳統農家樂、農村觀光，部分景區春節期間推出的傳統文化系列表演，也成為吸引遊客的“絕活兒”。



“大家快點吃飯，打鐵花表演要開始了！”下午6點，天剛蒙蒙黑，王新港就催促著孩子們，提醒他們接下來的行程。20分鐘後，全家來到位於沈丘縣城郊的千畝生態主題公園。夜幕下的景區正在上演非遺技藝打鐵花，一勺勺滾燙的鐵水伴隨匠人的擊打，猶如一簇簇煙火綻放夜空，流光溢彩，宛若朵朵銀花凌空綻放，呈現出“鐵樹銀花落，萬點星辰開”的美景。



景區工作人員劉偉介紹：“景區裡還安排了國家級非遺獅舞、省級非遺撲蝶舞和傳統龍燈等文化表演，開園以來每日接待遊客都在萬人左右，最高單日人流量突破了2萬。”



隨著本地短途游大熱，一些依托非遺項目的文創產品銷售火爆。位於沈丘縣北城區的紅木文化產業園內，省級非遺“沈丘顧家饃”加工生產車間十分忙碌，工作人員正熟練地對各種花饃文創產品進行分揀、稱重、打包、裝箱……大家手上不停，車間內喊話聲此起彼伏。



河南省級非遺傳承人李敬告訴記者：“隨著今年本地景區遊客大增，出貨量較大，工人早晨8點就到崗，晚上9點左右才能下班。訂單來自全國各地，我們爭取第一時間把產品送到客戶手裡。”



近年來，沈丘縣依托美麗鄉村建設和農村人居環境整治，積極鼓勵各鄉鎮和行政村根據自身資源禀賦，打造鄉村旅遊特色景點，圍繞“感受大工業之旅”“重溫造船記憶”“走進鄉村振興”等不同主題，開發出多條“幸福沈丘鄉村一日游”路線，內容涵蓋現代農業觀光、果蔬采摘、休閑垂釣、科普教育、非遺體驗等，深受遊客青睞。

