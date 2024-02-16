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美國洛杉磯一卡車爆炸　9名消防員受傷
http://www.CRNTT.com   2024-02-16 14:58:33


（圖源：央視新聞）
　　中評社北京2月16日電／據央視新聞報導，美國加州洛杉磯南部2月15日發生一起卡車起火爆炸事件，導致至少9名消防員受傷，其中2人傷勢嚴重。
　　
　　報導稱，當天洛杉磯消防局接到報警稱威爾明頓一個工業區一輛卡車起火。隨後10名消防員前往滅火，消防員在抵達現場後幾分鐘，卡車燃料箱突然發生爆炸，導致多名消防員受傷。

　　據消防部門發言人表示，該卡車使用的燃料是壓縮天然氣。從現場拍攝的視頻顯示，卡車在爆炸中被完全摧毀。

　　（來源：央視新聞）

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