美國洛杉磯一卡車爆炸　9名消防員受傷

（圖源：央視新聞） 中評社北京2月16日電／據央視新聞報導，美國加州洛杉磯南部2月15日發生一起卡車起火爆炸事件，導致至少9名消防員受傷，其中2人傷勢嚴重。



報導稱，當天洛杉磯消防局接到報警稱威爾明頓一個工業區一輛卡車起火。隨後10名消防員前往滅火，消防員在抵達現場後幾分鐘，卡車燃料箱突然發生爆炸，導致多名消防員受傷。



據消防部門發言人表示，該卡車使用的燃料是壓縮天然氣。從現場拍攝的視頻顯示，卡車在爆炸中被完全摧毀。



（來源：央視新聞）