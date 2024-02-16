《第二十條》：電影按摩師張藝謀的普法課堂

中評社北京2月16日電／據文匯報報導，春節假期漸入尾聲，春節檔即將塵埃落定。截至昨晚，張藝謀導演的《第二十條》票房尚未破十億，仍落後於《熊出沒·逆轉時空》，遠不及《飛馳人生2》和《熱辣滾燙》。但這不妨礙《第二十條》被視為今年春節檔的最大贏家——它沒能獲得最大公約數的觀眾基礎，卻贏得了好評的共識，眾聲喧嘩的評論中有這樣的聲音：“為《熱辣滾燙》喝彩，是肯定賈玲的努力和魅力；給《第二十條》叫好，是因為電影本身的勝利。”



法學家羅翔看完《第二十條》，復盤片中涉及的案件情節，感慨：“我多麼希望這些只是試卷中的選擇題，或者全選，或者不全選，或者全不選。可惜人生不是選擇題，它有真實的苦楚與無奈。”在羅翔簡短的普法式影評中，他提到“第二十條”所涉及的最深刻的倫理困境，即，代入到防衛人立場的是有血有肉的一般人標準，還是高高在上的理性人標準？後一種冷靜的觀念完全忽視了人類在特殊情境下的身不由己。



羅翔從法學專業主義的立場，講明白了張藝謀把司法題材拍成“一地雞毛”的良苦用心。世情練達的老導演用看似瑣碎的家長裡短，擺龍門陣地講著“高高在上的沉著冷靜的理性標準”，怎樣一次又一次在人性人情的特殊情境裡，辜負甚至傷害了“有血有肉的一般人”。與刑法“第二十條”相關的爭議和完善並不是在書齋裡完成，而是由矛盾的、大雜燴一般的生活推動。



在電影裡，男主角韓明前後接手的兩個案件，前者是見義勇為的公交車司機，為了救助女乘客，打傷流氓，反被判故意傷害罪；後者是備受鄉村惡霸凌辱的農民工在絕望中刺殺對方致死。還有韓明的兒子在中學裡遭遇的是非，正直的男孩為了制止校園霸凌，把“教導主任的傻大兒”打得鼻梁骨折。這三個發生在不同時間、不同情境中的事件，互為鏡像，折射出同性質的困境，正如羅翔引述的《理想國》，柏拉圖所定義的“道義”，是好的行為帶來好的結果，它存在於肉眼不可見的洞穴之外，而在洞穴之下的人類經驗世界裡，充滿著好的行為和壞的結果或壞的行為和好的結果這些混濁的矛盾。



張藝謀導演不是第一次直面“法理”和“人情”的衝突議題。回溯讓鞏俐獲得威尼斯影展最佳女主角的《秋菊打官司》，村婦秋菊因為丈夫挨打要城裡法院“討個說法”，這原本是樁不複雜的民事案件，但條條框框的法理進入鄉村人情社會，生出更多纏纏繞繞的法和情的是非，到最後，秋菊和她的丈夫勝訴，看起來，她討到了揚眉吐氣的說法，可她悵然若失，因為法律捍衛她的“說法”和她最初要討的“說法”，似乎不是同樣的“法”。

