提質增效健全現代文化產業體系

中評社北京2月16日電／據經濟日報報導，近日，習近平總書記在天津考察調研時強調，要健全現代文化產業體系、市場體系和公共文化服務體系，打造具有鮮明特色和深刻內涵的文化品牌，進一步彰顯天津的現代化新風貌。這既是對奮力譜寫中國式現代化天津篇章的諄諄囑托，也是對共同鑄就社會主義文化新輝煌的殷切期待。



文化是凝聚人心的精神紐帶，又是增進民生福祉的關鍵因素，現代文化產業體系和文化市場體系是社會主義市場經濟的重要組成部分，在促進國民經濟發展、滿足人民美好生活新期待等方面發揮著重要作用。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視文化工作，多次就繁榮發展文化事業和文化產業作出部署安排，相關部門先後出台了一系列重大政策舉措，推動了我國文化產業和文化市場的健康發展。



從各類文化經營主體發展壯大，線上演播、網絡直播、沉浸式體驗等新業態快速崛起，到電影、演出、娛樂市場持續火爆，票房、營收屢創新高，再到紅色旅遊、旅遊演藝蓬勃發展，一批文化特色鮮明的歷史街區廣受歡迎，文旅融合走向深入……可以說，我國文化產業體系正逐步健全、規模日益壯大，文化市場更加繁榮、規範、有序，高質量的文化供給增強著人們的文化獲得感、幸福感。



也要看到，我國文化建設取得重大成就的同時，在全面建設社會主義現代化國家新征程上，文化引領風尚、服務社會、推動發展的作用還未充分發揮：文化創新創造能力還不夠強，真正優秀的文化產品和服務、叫得響的文化品牌還不夠多，與人們對高質量精神文化生活的期待仍有差距；文化產業結構調整依然有優化升級的空間，新業態的帶動效應還未充分發揮，文旅業態融合、產品融合、市場融合、服務融合有待碰撞出更多讓人眼前一亮的“化學反應”。



今後，要以創新為核心驅動力，順應數字產業化和產業數字化發展趨勢，推動5G、大數據、人工智能、虛擬現實、增強現實、超高清等技術在文化創作、生產、傳播、消費等各環節應用，改造提升演藝、娛樂等傳統業態，釋放科技和文化融合的潛力，培育新業態新模式，提升產業發展整體實力和競爭力；要以重大文化產業項目為抓手，加快培育一批品牌文化產業園區，提升國家級文化產業園區建設水平，開展新型文化企業培育，建立覆蓋領軍型、成長型、初創型經營主體的培育體系；要拓展鄉村、城市、夜晚、數字、國際消費空間，創新文旅消費場景，建立健全科學有效的文化和旅遊市場服務質量評價體系，完善以信用為基礎的新型市場監管機制，推動形成統一開放、競爭有序的市場體系，持續擴大城鄉居民文化消費，真正促進現代文化產業體系和市場體系的進一步健全，共同為經濟社會發展賦能、為實現中華民族偉大復興的中國夢聚力。



（來源：經濟日報）