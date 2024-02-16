中評社北京2月16日電／據文匯報報導，歷史學家羅伯特·達恩頓曾經這樣說過，從在科學院裡為拉瓦錫的試驗而歡呼的精英分子，到花12裡弗赫乘坐熱氣球在巴黎雅韋勒磨坊上空旅行半小時的周日閑人，法國人充滿熱情地追逐著1787年前十年最大的時尚——科學。（《催眠術與法國啟蒙運動的終結》，社會科學文獻出版社出版）回顧歷史，將科學推廣成為時尚，則要歸功於18世紀法國那些啟蒙思想家。的確，人們在講到18世紀法國的啟蒙運動，其中最為突出的一個特點便是：啟蒙思想家倡導理性，崇尚科學，希冀用科學精神和科學知識驅散人們的無知、迷信與對宗教的信仰和盲從，並運用科學知識來造福社會，使人獲得幸福。



當18世紀的法國哲學家們在用理性的力量探索科學尋求真理時，他們深受牛頓力學的影響。伏爾泰就曾寫過《牛頓力學原理》一書，宣傳牛頓學說，為牛頓學說辯護。由此出發，他們切斷了宗教神學與現實世界的聯繫，把整個宇宙、自然界及一切生命都看成是受著力學支配的機械體。拉美特利在《人是機器》一書中反復強調，自然的一切都如機械系統，包括人本身，人的身體就如鐘表，不過這是一架巨大的、極其精細、極其巧妙的鐘表，它的計秒的齒輪如果停滯不走了，它的計分的齒輪仍能繼續轉動和走下去。伏爾泰也認為宇宙是一個有秩序、合乎理性的物體，從創世之日起，就一勞永逸地被安排得井然有序。霍爾巴赫在《自然的體系》一書中把整個自然類比為製造產品的工場，通過機械的作用即可產生成品，“讓我們不要把只存在我們頭腦中的想象的原因加於自然吧”。



之前歐洲人總是從上帝的意志與創造中來理解自然，而到了18世紀，自然已經擺脫了與上帝的任何聯繫，成為一個獨立整體。霍爾巴赫這樣說過：自然，從它最廣泛的意義來講，就是由不同的物質、不同的配合以及我們在宇宙中所看到的不同的運動集合而產生的一個大的整體。這種超然於神學的自然，不需借助上帝力量的推動來進行運行和演化，也不再像牛頓那樣把終極推動力歸之於上帝。啟蒙思想家一致認為自然本身即已包含其運動的動力。霍爾巴赫說道，運動在物質之內是自行產生、自行增長、自行加速，並不需要任何外因的幫助。如果人們問，在物質中，運動是從哪兒來的呢？我們就要回答，那是由它必須無終無始地運動這個同一的道理而來的，因為運動也像物質的廣延、重量、形狀等等一樣，乃是物質的存在、本質及一些原始特性的必然的結果。



在物體的進化演進過程中，是從無序走向有序，每一種物種都找到了適合自己存在的空間，世界或自然也形成了一個因果的聯繫，成為同一性的系統，具有秩序，蘊含規律。既然自然是有秩序和規律的，那麼人們就能夠用理性的力量穿透複雜的自然之中，認識自然規律，揭示自然的奧秘，以求改造和利用自然。18世紀的啟蒙哲人們無比樂觀地表達了這種信念。總之，我們能夠認識自然。

