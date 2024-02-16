許勝雄：大陸經濟看來穩定　應該是還不錯

海基會副董事長、金仁寶集團董事長許勝雄接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月16日電（記者 張穎齊）海基會“2024大陸台商春節聯誼活動”16日在台北市圓山大飯店舉行。海基會副董事長、金仁寶集團董事長許勝雄受訪表示，台商已融入大陸產業鏈，台商在大陸的發展，還有大陸的經濟狀況都與全球情勢相關，目前經濟看起來還算穩定。



2024大陸台商春節聯誼活動現場，政商要角雲集，包括蔡英文、“總統府”秘書長林佳龍、“經濟部長”王美花、陸委會主委邱太三，海基會董事長李大維。還有工業總會理事長苗豐強、金仁寶集團董事長許勝雄、遠東集團董事長徐旭東、商業總會理事長許舒博、台企聯榮譽理事長張文潭、世界台灣商會聯合總會長李天柒、三三企業交流會理事長林伯豐、台新金控董事長吳東亮等。另外也有陸委會副主委梁文傑、“衛生福利部次長”王必勝、退輔會副主委李文忠、台北故宮副院長黃永泰、對外貿易發展協會董事長黃志芳、民進黨中國事務部主任吳峻鋕、海基會副董事長邱垂正等。



許勝雄接受媒體聯訪表示，台商在大陸的發展，還有大陸的經濟狀況，其實都與全世界情勢息息相關，在全球布局的情況下，經濟看起來還算穩定，通膨也沒持續惡化。相對地，下半年可能會降息，看起來應該是還不錯。



許勝雄說，台商到大陸基本上符合全球布局，以出口為導向，一部分的台商在大陸的內需市場也多，會受到當地經濟成長影響，還是以外銷為主架構。



許勝雄指出，今年全球經濟成長率大概能維持在3%左右，是可預期的，當然還是要看一些項目與市場的結構，去決定台商在大陸發展，是否還有很大的動能。



媒體追問，台商在大陸的內需市場有哪些產業？許勝雄說，有很多服務業，這也是大陸的內需產業，台商已融入在大陸的企業產業鏈內。



媒體問，如何看目前的全球景氣？許勝雄說，最近台股已穩下來，通膨壓力也逐漸不見，而美國的通膨大概也降至3.1、3.2%左右，下半年的通膨情況應不太會往上再竄，利率也有機會往下調。若在這樣的狀況下，全球經濟不會“硬著陸”，盼經濟成長率維持在3%左右。



媒體還問，如何看北美供應鏈製造重鎮以墨西哥為主，更吸引台商進軍？許勝雄說，是的，全世界是地球村，目前有三大生產區塊，包括亞洲、北美、歐美，而北美生產區塊以墨西哥為主，與加拿大、美國一起自成體系。在中美貿易戰後，由於美國對中國的技術產品關稅一直有新的政策，所以對於北美自由貿易區的需求會增加。美國不是一個很適合製造業體系的國家，相對就會到墨西哥去，墨西哥在人力成本、通關、生產等都比較好，因此很多產業都會進軍墨西哥。



媒體問，日幣下探0.212創近30年新低，對台灣出口是否影響？許勝雄說，日本的產業發展，與台灣不會有市場上的直接衝突，台、日各別發展不同。他認為日幣貶值對台商的企業影響不會很大，台灣反而是與其他東南亞國家或人民幣的影響還較大一點，當然日本一直希望解決通膨情況。全世界貨幣應與美金比較有直接的關係，東南亞國家協會的貨幣升值、新台幣也會升，東協的幣與新台幣就會比較搶手。