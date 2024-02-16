以防長說通過軍事和外交手段確保北部邊境安全

中評社北京2月16日電／以色列國防部長加蘭特15日發表聲明說，以方將致力於通過軍事和外交手段確保北部邊境安全。



新華社報導，加蘭特在聲明中說，他14日夜間與美國國防部長奧斯汀通話，討論了黎巴嫩真主黨“對以色列的持續威脅和襲擊”。加蘭特說，以色列將致力於確保北部邊境安全，“無論是通過外交手段還是軍事行動”。



以色列國防軍總參謀長哈萊維14日視察以北部邊境地區後說，以軍現在的重點是為“北方戰爭做好準備”。



兩天來，以黎局勢有所升級。以色列軍方15日發表聲明說，以軍戰機當天襲擊了數十個黎巴嫩真主黨目標，其中包括軍事建築和基礎設施。以軍還宣佈14日晚對黎巴嫩城市奈拜提耶發動了空襲，炸死真主黨精銳部隊的一名高級指揮官。



14日早晨，以色列北部多個地區響起防空警報，數個城鎮遭到來自黎巴嫩的火箭彈襲擊，造成1名以色列士兵死亡、8名士兵受傷。黎巴嫩真主黨發表聲明說，它襲擊了“敵方陣地”，“以支持加沙地帶人民和抵抗力量”。



以色列國防軍14日下午發表聲明說，為了回應當天上午以色列北部遭火箭彈襲擊，以軍當天出動戰鬥機對黎巴嫩境內多處真主黨及其下屬武裝的軍事目標和基礎設施進行了空襲。



另據黎巴嫩真主黨旗下燈塔電視台14日報導，以色列當天對黎南部多個地區進行空襲，造成至少4人死亡、9人受傷。