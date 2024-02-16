黎巴嫩譴責以色列襲擊黎南部致平民死亡

中評社北京2月16日電／黎巴嫩總理米卡提15日強烈譴責以色列對黎南部持續發動侵略並造成黎平民死亡，特別是14日晚對黎南部城市奈拜提耶發動襲擊造成一家7口人死亡。



新華社援引黎巴嫩國家通訊社報導，米卡提在一份聲明中說，鋻於以色列持續進行侵略和殺害平民的行為，以及以軍襲擊造成的大規模破壞，他已要求黎巴嫩外交部長向聯合國安理會提交一份針對以色列的緊急申訴。



黎巴嫩國民議會議長貝里15日譴責以色列在奈拜提耶發動襲擊造成婦女兒童傷亡，呼籲立即採取緊急行動以“阻止以色列的殺戮”。



聯合國駐黎巴嫩臨時部隊發言人泰嫩蒂15日對跨越黎以邊境“藍線”的交火表示深切關注，並重申針對平民的襲擊違反了國際法並構成戰爭罪。他敦促有關各方立即停止敵對行動，防止局勢進一步升級，並強調必須加強外交努力，以恢復穩定，確保居住在“藍線”附近所有平民的安全。



黎巴嫩安全和醫療人士告訴新華社記者，以色列14日晚對黎以邊境地區的襲擊已造成8人死亡、6人受傷。救援人員仍在廢墟中進行搜尋。



2023年10月新一輪巴以衝突爆發以來，黎巴嫩真主黨聲援巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯），其軍事組織向以軍陣地發射火箭彈和炮彈，以軍則還以空襲和炮擊。近兩天來，黎以局勢有所升級。以色列軍方15日發表聲明說，以軍戰機當天襲擊了數十個黎巴嫩真主黨目標，其中包括軍事建築和基礎設施。以軍還宣佈14日晚對奈拜提耶發動了空襲，炸死真主黨精銳部隊的一名高級指揮官。