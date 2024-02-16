國家安全部：“網絡間諜”是如何有機可乘的？

中評社北京2月16日電／據國家安全部：當前，網絡空間已經成為境外間諜情報機關對我國開展間諜活動的重要陣地，網絡安全形勢日趨嚴峻。國家安全機關工作發現，近年來，境外“網絡間諜”利用我重要單位安全防範不到位、工作疏忽、貪圖便利等機會，持續通過各種方式，攻擊我境內重點要害單位、部門、企業的信息化系統，並建立隱蔽傳輸通道，持續竊取我重要敏感數據，危害我國數據安全、網絡安全。



網絡漏洞被“遺漏”



境外“網絡間諜”經常使用各種網絡測繪平台，對已經曝光的網絡漏洞進行批量掃描，一旦發現重要單位未及時修補漏洞，便會立即開展針對性攻擊竊取數據。近期，國家安全機關工作發現，某軍民融合企業包括辦公平台在內的多個系統，因為軟件更新不及時，存在高危安全漏洞，導致“門洞大開”。該企業漏洞被境外“網絡間諜”發現，並利用漏洞入侵、植入木馬病毒，竊取了企業重要生產業務數據及客戶信息，對我軍事裝備技術發展造成危害，進而威脅我軍事安全和科技安全。



運維廠家遇“合圍”



國家安全機關工作發現，境外“網絡間諜”高度關注“軟件供應鏈”企業，企圖通過釣魚郵件、網絡探掃等方式，持續不斷地攻擊相關企業，並把掌握系統管理權限的運維人員作為攻擊竊密的首選目標。



小李是某郵件系統廠家運維人員，具備遠程管理賬號和系統管理員賬號權限，負責為客戶的郵件系統提供技術支持。為了貪圖便利，小李經常在電腦上記錄甲方客戶的賬號密碼和系統管理員賬號密碼。境外“網絡間諜”利用開源情報信息提前鎖定了小李運維人員身份，並對小李的電腦進行了網絡攻擊，竊取了其電腦中的客戶賬號密碼表，進而通過網絡跳板，對上千家重點要害單位郵件系統實施竊密。由於小李掌握的是管理員級別的賬號密碼，境外“網絡間諜”獲取了大量重點要害單位內部郵件數據，造成了嚴重的現實危害。

