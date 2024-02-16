瑞典外交政策聲明提及涉華內容　中國使館駁斥

中評社北京2月16日電／據中國駐瑞典大使館：中國駐瑞典大使館發言人就瑞典政府2024年外交政策聲明涉華內容答記者問。



問：2月14日，瑞典議會舉行外交政策辯論，瑞典政府發表了2024年外交政策聲明，中方對聲明涉華內容有何評論？



答：民主是各國人民的權利，不是少數國家的專利。世界上沒有完全相同的政治制度，也不存在適用於一切國家的政治制度模式。各國國情不同，選擇什麼樣的政治制度，都應該由本國人民來決定。民主沒有最好，衹有更好。實現民主有多種方式，不可能千篇一律。用單一的標尺衡量世界豐富多彩的政治制度，用單調的眼光審視人類五彩繽紛的政治文明，本身就是不民主。一個國家民主不民主，這個國家的人民最有發言權。中國人民對自己選擇的發展道路充滿信心。歷史和現實已經證明，這是一條符合中國國情、實現國家富強和人民幸福的成功之路。我們積極學習借鑒人類文明的一切有益成果，歡迎一切有益的建議和善意批評，但絕不接受“教師爺”般頤指氣使的說教。民主不能生搬硬套，不能強加於人，更不應該成為挑動意識形態對立和陣營對抗的政治工具。各國應堅持平等非歧視原則，相互尊重彼此的民主模式，既致力於本國探索，又加強交流互鑒；既各美其美，又美美與共，共同推動人類文明向前發展。



一個中國原則是國際社會的普遍共識，是公認的國際關係基本準則，也是中國和有關國家建立和發展外交關係的政治基礎。台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事情，不容任何外部干涉。“台獨”同台海和平水火不容，“台獨”分裂行徑和外部勢力縱容才是台海和平的最大威脅。要真正維護台海和平穩定，就必須堅決反對“台獨”。沒有人比我們更珍視維護台海和平，我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但絕不接受任何人、任何勢力以維護台海和平為名，束縛我們遏制“台獨”分裂活動的手腳，絕不允許任何人、任何勢力打著和平的幌子干涉中國內部事務。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力，中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱。我們希望瑞方恪守國際關係準則，踐行對中方作出的政治承諾，以實際行動維護台海真正和平穩定。



所謂“中國迫害新疆維吾爾少數民族”純屬子虛烏有。中國有56個民族，維吾爾族是中華民族大家庭中平等的一員。當前，新疆社會穩定、經濟發展、民族團結、宗教和睦、民生改善，國際社會有目共睹。那些攻擊新疆人權狀況的言論以及“維吾爾文化滅絕”的指責完全是歪曲事實、顛倒黑白，我們堅決反對借涉疆問題干涉中國內政。事實一再證明，大搞人權問題政治化和雙重標準的行徑不得人心，借涉疆問題打壓遏制中國的圖謀不會得逞。謊言掩蓋不了真相，操弄涉疆問題抹黑中國的險惡圖謀不得人心，也不會得逞。我們真誠歡迎各國朋友多去新疆走一走看一看，親身感受新疆的社會安寧、經濟繁榮、民族和諧、信仰自由。