也門荷台達再遭美英空襲

中評社北京2月16日電／央視新聞援引也門胡塞武裝控制的媒體2月15日報導，美英兩國再次對也門紅海城市荷台達發動空襲。胡塞武裝當天表示，向在亞丁灣行駛的一艘英國船只發射導彈，並準確擊中目標。



也門胡塞武裝控制的馬西拉電視台15日報導稱，美國和英國對也門紅海城市荷台達北部的賈巴納區發動了兩次空襲。有荷台達省居民表示，當晚聽到戰機飛過的聲音，隨後聽到疑似空襲產生的爆炸聲。



也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞15日發表聲明稱，向在亞丁灣行駛的一艘英國船只發射了數枚導彈，並準確擊中目標。薩雷亞表示，胡塞武裝將採取更多措施對美英兩國的空襲進行報復。胡塞武裝將繼續對以色列船只在紅海和阿拉伯海的航行實施封鎖，直至加沙地帶實現停火並解除圍困。



公開航運資料顯示，遭襲船只是一艘懸掛巴巴多斯國旗的散貨船，由一家英國公司運營。英國海上貿易行動辦公室15日早些時候表示，一艘在亞丁灣航行的商船當天報告說距該船不遠的海面發生爆炸，沒有造成人員傷亡和船體損壞。



此外，胡塞武裝領導人阿卜杜勒·馬利克·胡塞15日表示，胡塞武裝的行動有效阻止了以色列船只的活動，美英兩國對也門的軍事行動未能實現其目標。唯一的解決方案是停止軍事行動，並向加沙地帶民眾提供食品、藥品及人道主義援助。