避談臨時會　傅崐萁指與韓國瑜溝通順暢

國民黨團總召傅崐萁接受媒體採訪。（中評社） 中評社台北2月16日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團原請“立法院長”韓國瑜召集朝野協商，邀“行政院長”陳建仁專案報告公營企業台糖豬肉驗出瘦肉精一案，但綠營今日稱韓沒有要召集協商，遭解讀為韓打槍藍黨團。對此，國民黨團總召傅崐萁下午出面澄清，強調他與韓國瑜溝通暢通，現正靜候韓召集協商。



不過，傅崐萁沒再提明天開臨會時的提案，只強調一定會讓“行政院長”陳建仁到“立法院”報告食安問題。



國民黨“立法院”黨團要求17日召開臨時會，陳建仁報告台糖豬肉驗出瘦肉精案，由韓國瑜召集朝野協商，確認專案報告議程。不過民進黨“立法院”黨團今天上午聲稱收到“立法院”議事處來訊，內容指出“有關國民黨黨團函請院長召集協商乙案，經院長指示，因時程及作業程序考量，未便召集協商”。



此事遭綠營解讀為韓國瑜否決國民黨團的主張。



傅崐萁下午於“立法院”受訪予以澄清。



傅崐萁表示，民以食為天，尤其剛剛過完農曆年，此時此刻我們應該為台灣食安問題做總檢討，國民黨團都與人民站在一起，我們會堅持這個議題，一定要讓“行政院長”到“立法院”來報告，我們的初衷很簡單，相信“立法院”很快就會召開朝野協商，陳建仁也會到“立法院”詢答。



傅崐萁指出，再次強調，不論是什麼傳言，到目前為止我們都沒有聽說，事關民眾的重大問題，該有的程序一定會完備，“立法院”國民黨團與韓國瑜我們都希望台灣更好，任何溝通管道都很暢通，我們就靜候，也尊重韓國瑜召集協商，我們靜候當中。