陸船2死　羅智強：紅十字會是一條現成的路

藍委羅智強說，不妨授權紅十字會在人道立場，處理漁船翻覆事件後續。（照片：羅智強臉書） 中評社台北2月16日電／金門海域14日發生陸籍漁船因遭台灣“海巡署”追緝不慎翻覆，導致4人落海，造成2死，大陸國台辦對此強烈譴責，並稱這是嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件。中國國民黨“立委”羅智強今天在臉書發文表示，紅十字會自70年代起即扮演兩岸民間交流的角色，兩岸紅十字會更從2007年開始，合作海上急難救援。處理兩岸事務性問題，紅十字會有能力，也是適合管道。現在兩岸不溝通、不信任、無默契，紅十字會就是一條現成的路。民進黨政府不妨放開心胸，授權紅十字會在人道立場，處理漁船翻覆事件後續，為兩岸關係釋出善意。



以下為羅智強臉書全文：



兩岸風暴如何解？



看看陳長文的紅會模式



大陸漁船在金門海域越界捕魚，躲避“海巡署”查緝發生翻覆意外，兩名陸籍船員溺斃，再次挑動兩岸敏感神經。



馬政府時期，兩岸溝通管道順暢，類似事件能即時處理，避免情勢升高。如今兩岸關係跌落谷底，官方早已失聯，海基會也功能盡失。



兩岸缺乏互信，任何小摩擦都可能被無限放大，導致擦槍走火。這是最不好的狀況。



既然官方的路不通，但問題還是必須解決，衝突還是必須化解，何不另闢蹊徑？



1990年7月，海軍查獲越界大陸漁船閩平漁5540號，警備總部遣返76名偷渡漁民時以木板封艙，船艙中25人不幸缺氧喪命。



同年8月，遭警總遣返的大陸漁船閩平漁5202號，與海軍軍艦碰撞導致船難，50名漁民中21人死亡。



“閩平漁事件”掀起軒然大波，為防止事件重演，政府找上當時兩岸間唯一的溝通管道“紅十字會”。



1990年9月，兩岸紅十字會秘書長陳長文與韓長林簽訂“金門協議”，讓官方可經由紅十字會聯繫，合作辦理大陸偷渡客遣返事宜。



1991年7月，大陸漁船閩獅漁2294號、2295號越界遭海巡隊押回，大陸紅十字會人員獲准來台探視遭扣押18名漁民，後與海基會商談，閩獅漁號漁民陸續遣返廈門。



2004年4月，台灣漁船漁聖號與大陸貨輪金富達九號在東引附近海域相撞，到場海巡人員有兩人遭大陸船員劫持至福建。當時民進黨執政，兩岸協商管道關閉，也是透過紅十字會居中協調，才營救回海巡人員，平息一場兩岸可能的衝突。



紅十字會自70年代起即扮演兩岸民間交流的角色，兩岸紅十字會更從2007年開始，合作海上急難救援。處理兩岸事務性問題，紅十字會有能力，也是適合管道。



現在兩岸不溝通、不信任、無默契，出現任何爭端，只剩相互指責，加劇敵視對立。



官方的路不通，紅十字會就是一條現成的路。民進黨政府不妨放開心胸，授權紅十字在人道立場，處理漁船翻覆事件後續，藉由開啟這扇窗，為兩岸關係釋出善意。