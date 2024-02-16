ADC藥物“精準制導”直擊癌細胞

（圖源：視覺中國） 中評社北京2月16日電／據文匯網報導，惡性腫瘤是當今威脅人類健康的“頭號殺手”，發病率和死亡率居高不下且呈逐年遞增趨勢。化療等傳統的癌症治療手段，是通過無差別殺死所有細胞來進行治療的。這種“殺敵一千，自損八百”的方式導致癌症患者在接受治療後，其體內的正常細胞和組織遭到破壞，患者因此而承受了很多治療痛苦。



隨著生命科學的發展，癌症的治療手段變得越來越精準，大量進入臨床的新療法，使能夠實現精準化治療，甚至個體化治療的惡性腫瘤範圍越來越大。這些新療法中有一位佼佼者，它堪稱是可以救人一命的神奇“分子導彈”，那就是抗體藥物偶聯物（Antibody－drug Conjugates，簡稱ADC）。



“超級特攻隊”精準打擊腫瘤



ADC藥物並不是特指某個具體藥物，而是一類藥物的統稱。這類藥物一般由抗體、毒素和連接子組成“超級特攻隊”，能夠對癌細胞實施精準打擊。與化療這種對細胞無差別攻擊的“普通士兵”相比，ADC藥物就好像腫瘤治療領域的“超級英雄”。



ADC藥物設計思路就是精確打擊癌細胞，同時盡可能不損傷正常細胞。為此，它完全仿照導彈的結構，構成一種“分子導彈”——其戰鬥部由細胞毒藥物構成、特異性抗體構成制導系統，再通過連接子形成連接推進機構。



作為ADC藥物的“制導系統”，特異性抗體的職責就是精準定位癌細胞。特異性抗體是一種能夠識別並結合特定分子的蛋白質，像魚雷一樣通過識別癌細胞表面的特異性標誌物錨定攻擊目標，將藥物分子引導到癌細胞內，從而實現精準殺傷。



細胞毒藥物是一類能夠殺死細胞的化合物，好比炸藥，能夠對癌細胞發起致命攻擊。當這種“炸藥”有了特異性抗體的“導航”，就能在到達癌細胞內部後再行釋放，從而提高攻擊癌細胞的精準度，降低對正常細胞的損傷。

