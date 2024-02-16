岸田內閣支持率跌至16.9%

2023年12月13日，日本首相岸田文雄在日本東京首相官邸召開記者會。（圖源：新華社） 中評社北京2月16日電／據新華社報導，日本時事通訊社15日發布的民調結果顯示，首相岸田文雄所領導內閣的民意支持率下跌至16.9%，連續三個月處於20%以下的“下台水域”。



時事通訊社9日至12日就岸田內閣支持率對全國2000人實施民調。結果顯示，岸田內閣支持率降至16.9%，較上月下跌1.7個百分點；不支持率升至60.4%，較上月增加6.4個百分點。



根據時事通訊社的說法，16.9%的支持率創下岸田出任首相以來的最低值，同時也是執政黨自由民主黨2012年12月重新上台以來歷屆內閣所獲支持率的最低值。



在日本政壇，內閣支持率低於30%被輿論視為進入“危險水域”，若進一步跌破20%，則被視為陷入“下台水域”。岸田內閣支持率在連續7個月位於“危險水域”後，最近三個月持續處於“下台水域”。



當被問及不支持岸田內閣的理由時，36.9%的受訪者回答“不抱期待”，26.8%回答“政策不行”，25.1%表示“無法信賴首相”。



自民黨支持率同樣不容樂觀。最新民調顯示，自民黨支持率為16.3%，連續4個月徘徊在20%以下的低位。



近期，自民黨派閥“黑金”醜聞持續發酵。多個派閥為所屬國會議員下達銷售指標，要求他們出售政治籌款派對券。如果超過銷售指標，多出的資金將以“回扣”形式返還給議員。這部分資金將不在派閥收支報告和議員政治資金收支報告上登記，從而成為不受監管的秘密資金。



（來源：新華社）