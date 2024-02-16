文明標準的“中國方案”

中評社北京2月16日電／據文匯報報導，中華文明擁有長達數千年的歷史沉澱，是世界上最古老的文明之一。中華文明源遠流長，博大精深，猶如一條璀璨的河流，從遠古時代流淌至今，為我們帶來了豐富的文化瑰寶和傳統智慧。瞭解中華文明的起源、形成與發展的歷史脈絡，對於今天的我們認識和把握中華文化的本質和特點，弘揚優秀的傳統文化，具有至關重要的意義。這不僅是對歷史的追溯，更是對民族精神、民族文化的傳承與發展。



中華文明的形成和發展，經歷了漫長而複雜的過程。曾經有人質疑，今天的人們口口聲聲說什麼上下五千年，這到底是真實的歷史，還是虛無縹緲的古史傳說？這個問題，相信不少人都有興趣。那麼，中華文明的歷史究竟有多長？誰能解答？誰有資格來回答？有什麼證據嗎？



2002年春，國家啟動了“中華文明探源工程”。這一工程至今已有20多年，400多位專家學者不斷探索，不斷創新，首次利用考古資料，以現代科學技術為支撐，在充分吸取前人研究成果的基礎上，對中華文明的起源與早期發展過程進行了多角度、多層次、全方位的綜合研究，直面中華文明起源的問題。如今，這些最新的研究成果由探源工程的幾位重量級學者領銜，為讀者奉上一本厚重的佳作——《溯源中華文明》。



中國考古學會理事長王巍，是探源工程第一到第四階段的首席專家，也是這本書的主要作者。在多年的研究之上，王巍認為5000年其實是一個略微保守的數字。在距今10000年前，我國北方地區已經開始栽培粟與黍，長江中下游地區已開始栽培水稻。農業的產生使先民進入定居狀態，為文明的產生奠定了堅實的基礎。距今8000年，農業顯著發展，生產得以普及，社會出現階級分化，文明起源的進程正式開啟；距今6000年前後，聚落的數量增多，規模擴大，手工業顯著發展，文明起源的節奏加速；距今5500—5000年是中華文明史上一個非常重要的時期，社會出現了分工，禮制初步形成，長江中下游等地區相繼進入了文明階段；距今4300年前後，長江下游文明衰落，黃河中游勢力壯大，中原地區開始崛起；距今4000年前後，夏王朝建立，政治上的早期中國形成，中華文明進入了以中原為中心的新階段；距今3000年，王權得以鞏固，社會等級森嚴；距今2200多年，統一多民族國家形成，天下一統的格局至此形成。王巍梳理出的這條文明發展的時間線，可以說提出了文明標準的“中國方案”。

