一架C919飛機將參加今年新加坡航空展

中評社北京2月16日電／據央視新聞報導，2月15日，中國商飛的一架C919飛機抵達新加坡，將參加於2月20日至25日在新加坡舉行的2024年新加坡航空展。中國商飛表示，這是國產大飛機第一次在國外亮相。



據悉，共有5架國產飛機參加此次航空展，其中4架已抵達新加坡。



（來源：央視新聞客戶端）