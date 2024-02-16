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“俄羅斯”國際展覽暨論壇將延長至7月8日
http://www.CRNTT.com   2024-02-16 16:52:42


　　中評社北京2月16日電／據央視新聞消息，當地時間15日晚，克里姆林宮官網發布消息稱，俄總統普京下令將“俄羅斯”國際展覽暨論壇延長至7月8日。

“俄羅斯”國際展覽暨論壇於2023年11月4日開幕，原計劃對觀眾免費開放至今年4月12日。

（來源：央視新聞客戶端）

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