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印尼馬拉皮火山噴發
http://www.CRNTT.com   2024-02-16 16:52:26


　　中評社北京2月16日電／據印尼火山和地質災害研究機構（PVMBG）消息，當地時間2月16日11時18分，印尼馬拉皮火山噴發，噴發持續時間為43秒。暫未有噴發柱高度數據。

　　（來源：央視新聞客戶端）

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