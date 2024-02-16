成渝方向返程客流大，部分熱門方向車票售罄

中評社北京2月16日電／據央視網消息：據“西鐵資訊”公眾號消息，2月16日，農曆大年初七，陝西鐵路客流明顯回升。今日中國鐵路西安局集團有限公司預計發送旅客54.6萬人次， 開行350列圖定列車的基礎上，再加開旅客列車128列。其中跨省旅客列車59列、省內旅客列車69列。主要方向：北京方向3列，滬杭方向16列，廣深方向1列，成渝方向22列，太原方向10列，蘭烏青方向2列，為旅客出行做好運力保障。



大年初七，春節假期進入後半程，返程客流持續攀升，明後天將進入節後第一波客流高峰。省內西安、寶雞、安康、延安等主要城市去往京津、滬杭、廣深、太原等方向運力需求旺盛，西安至成渝返程客流較大，部分緊張時段和熱門方向車票已售罄。西去蘭州、銀川等方向客流較前期增幅明顯，省內西安至漢中、大荔、安康、延安、榆林等方向客流持續增長。



今日起（2月16日）至另行通知時間止，西安北站加開夜間高鐵組列車，營業時間調整為24小時制，為做好夜間旅客出行的接駁運輸，西安北站提前對接地方交通管理部門，增開夜間接駁公交車、出租車，並利用車站大屏、廣播、新媒體等平台做好宣傳，方便旅客掌握出行信息。



寶雞站在安檢口、綜合服務中心等崗位配備尼龍繩、膠帶、手提袋，為旅客免費提供，方便旅客行李破損、撒漏時應急使用。設置重點旅客候車專座，向旅客提供輪椅、擔架、應急藥物等相關物品，在綜合服務中心增設免費暖心茶，配備便民服務卡、遺失物品找尋卡，為旅客出行提供便利。



韓城車務段針對客流特點在進站口、站台、電梯口等重點區域加強旅客乘降引導，並制定了多項便民服務措施，在候車室增設了便民電子設備充電台，在服務台準備了便民箱、遺失物品找尋卡、鐵路客運知識卡册、針線包、暖寶寶，最大程度滿足旅客出行需要，讓旅客出行更溫馨。



為助力老鄉出行，漢中車務段在漢中站設置親情服務崗，針對節後務工流向，春節後至春運結束前，隔日加開漢中至廣州、深圳方向務工列車，務工人員實現從“家門口”到“廠門口”的優質服務。並在天橋、扶梯口安排引導人員，在進站口實行分段檢票、分段放行，分車廂座席分區候車排隊等方式，減少候車室候車旅客積壓，以保證旅客安全有序乘車。



（來源：央視網）