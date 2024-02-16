韓國瑜19日主持朝野協商　邀陳建仁專案報告

韓國瑜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月16日電（記者 楊騰凱）針對“立法院”20日開議，中國國民黨“立法院長”韓國瑜訂19日星期一上午10時30分召集朝野協商，討論邀“行政院長”陳建仁針對食安議題進行專案報告等事宜。



2月17日是補班日，韓國瑜將於上午10時會見前來拜訪的“行政院長”陳建仁、副院長鄭文燦。



國民黨“立法院”黨團原請韓國瑜召集朝野協商，邀請陳建仁專案報告公營企業台糖公司豬肉驗出瘦肉精一案，但民進黨團今日聲稱，韓國瑜指示因程序考量，未便召集協商，遭解讀為“韓國瑜打槍藍黨團”。韓國瑜院長辦公室今日傍晚4時46分正式發布訊息，韓國瑜表示將於19日星期一上午10時30分召集朝野協商，這才讓“韓國瑜打槍國民黨團”的說法不攻自破。



韓國瑜表示，接獲國民黨團來文，針對食安問題希望“行政院”作完整的專案報告，他深表認同與肯定，明天陳建仁將到“立法院”拜訪，他願當面向陳建仁表達民眾對於相關問題的關切。



韓國瑜指出，另外，他擬訂於19日星期一上午10時30分，邀集“立法院”各黨團代表共同協商討論，就邀請陳建仁至“立法院”針對食安議題進行專案報告的形式進行討論，以期能釐清政府相關食安把關之作為。