直擊蔡壁如搭公車上班！親曝與柯談了一些

蔡壁如15日曬出搭公車上班的自拍照，透露因為住在台中市清水區，搭公車比較方便。（蔡壁如臉書） 中評社台北2月16日電／台灣民眾黨前“立委”蔡壁如接任台中市府顧問，15日是首個上班日，她在臉書曬出搭公車上班的自拍，被許多網友稱讚，“想起以前的柯文哲”。蔡壁如今日正常到台中市政府上班，路上遭堵訪時透露，她目前住在台中市清水區，搭公車到市府上班比較方便，跟柯文哲有小聊一些，內容柯都跟媒體說過了。



根據《中時新聞網》報導，蔡壁如今天到台中市府上班，中天《白導出任務》在上班路上訪問，對於網友稱讚她搭公車上班像以前的柯文哲。蔡壁如解釋說，她住在清水，來市府這邊很容易塞車，台灣大道有公車專用道，對她來說搭公車比較方便，不用自己開車。



對於民眾黨團拜又沒被受邀，蔡壁如說，她在台中本來就不可能去，幹嘛通知她。這些都是小事情，媒體把它放大，不好啦！



被問到最近有沒有跟民眾黨主席柯文哲聊天？蔡壁如沉吟片刻後說，“有啦！他有講，有談一些…他都跟你們講了啊！說要找我聊聊，甚至想來拜會台中市政府，他有在說（找市長盧秀燕聊聊）”。



對於自己前幾日的貼文“願你我有情有義”，被認為是影射民眾黨和柯文哲？蔡壁如也釋說，“沒有啦，沒有影射黨內”，純粹是過年期間去跟一兩年才見一次的好朋友見面、走春。