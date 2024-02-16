90後糖藝師　施魔法吹製國潮金龍

中評社北京2月16日電／據大公報報導，熬煮、提煉、吹氣、塑形、調色……溫軟的糖體在崔久祥的手裡，像是被施展了魔法，一番揉捏拉拽，便有了騰飛的威龍、奔騰的野馬……“我願稱之為藝術品，這已不是能吃的東西了！”網友們在崔久祥的水墨國畫蝦作品下面留言，被他的糖藝作品驚艶。33歲的崔久祥是一名糖藝師，目前在青島經營一家工作室。他將國風融入糖藝，賦予“糖”全新的生命力。甲辰龍年來臨之際，崔久祥創作出一條栩栩如生的糖龍，走紅網絡。崔久祥製作的龍十分霸氣，體現出傳統中國龍的尊嚴、智慧和力量。



一米長龍身 一次吹成形



這條糖龍花了崔久祥30多個小時，前後用了三天的時間。白砂糖加熱，至160℃時變為液體糖漿。崔久祥解釋說，這個溫度下的糖體最為清澈透明，至185℃時則變為焦糖色。為了要達到理想的效果，崔久祥在糖漿中還加入了食用金粉。待糖體溫度冷卻到50－60℃左右，崔久祥開始對糖體進行多次折叠，糖體折射出金屬質感。



崔久祥告訴記者，龍身借鑒了中國傳統非遺技藝吹糖人。整個龍身大約1米左右，需要一次吹成形。一番吹、捏、搓、拈、壓、提、絞、拉，糖體在崔久祥的手裡變幻成龍頭龍尾飄逸的毛發，變成了一片片龍鱗。龍鱗是一片片拉出來的，而且是從小到大漸變。最後，再把龍鱗從尾部一片扣一片排列至龍頭。組裝定形，一條“金龍”栩栩如生。



“我想用糖這種食材，展現國風的美和浪漫。”崔久祥告訴記者，他希望用自己的糖藝作品與大眾溝通，“國風”就成為一個很好的切口，迎合了很多年輕人的偏好。



他今年就創意了一些小型的“龍”，做成了國風形象的棒棒糖。而且龍的形態也設計得俏皮可愛，晶瑩剔透，備受歡迎。



（來源：大公報）