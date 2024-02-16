台印移工MOU簽了　開放行業人數台方決定

台“勞動部長”許銘春。（中評社 資料照） 中評社台北2月16日電／台灣駐印度代表處、印度台北協會今天上午透過視訊，完成勞務合作備忘錄（MOU）簽署。台“勞動部”表示，明定印度移工開放行業及人數由台方決定，印度方將依台灣需求招募及訓練印度移工，並依雙方法令規定引進僱用。



台“勞動部”強調，將參考其他國家引進印度移工模式，並邀請熟悉印度民情專家提供諮詢意見，同時參考“外交部”協助蒐集建議，審慎評估符合台灣文化民情的移工來源地區，並優先以具備一定學經歷、英文能力佳的印度勞工為對象，初期採小規模試辦引進，並定期檢視開放成效；如實施成效良好，再漸進增額開放。



台“勞動部”說明，16日由駐印度代表處代表葛葆萱及印度台北協會會長葉達夫視訊簽署MOU，雙方後續將依程序完成換文。將儘速召開工作層級會議，持續討論未來開放行業及數額、移工來源地區、聘僱資格及招募方式等細節。



“勞動部”勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國說，印度在海外已經輸出超過1800萬名人力，像是德國、意大利、以色列、阿拉伯半島都有引進印度移工，日本去年也已經跟印度簽署MOU，韓國也正在洽簽當中。他重申，民眾最關心的引進人數、適用行業，都要等簽署MOU程序完備後，將再進一步展開工作層級會議討論。



“勞動部”表示，台印度雙方簽署MOU，其中明定印度移工開放行業及人數由台方決定，印度方將依台灣需求招募及訓練印度移工，並依雙方法令規定引進僱用。MOU簽署後，“勞動部”也將依條約締結法送請“立法院”查照，並儘速與印度方展開工作層級會議討論執行細節，包含開放程序、行業數額、來源區域、語言能力、專長資格及招募方式等，由跨部會共同審慎研議，並廣納社會各界意見，採循序漸進、務實辦理。



“勞動部”說，待各項籌備工作就緒後，才會依法公告印度為新增移工來源國，並由雇主依個別需求，自所有已開放移工來源國中，自由選擇引進。