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罹難大陸船員家屬 近期將經小三通抵金門
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2024-02-16 17:30:10
台“海巡署”14日追緝陸籍漁船，過程中大陸漁工4人落海，造成2死2傷。（“海巡署”提供）
中評社台北2月16日電／針對大陸籍快艇14日在金門海域遭“海巡署”人員追緝翻覆釀2死意外，台灣海基會已發函大陸海協會，並已聯繫到家屬，除了表達哀悼之意，也會在人道方面給予必要協助。家屬近期可能會經由小三通前往金門，處理後續事宜。
根據《中央社》報導，海基會已發函給對岸海協會，說明過程與希望協助的相關事宜，儘管因兩岸氣氛仍是“已讀不回，有處理”，但現已聯繫到4位陸籍船員的家屬。
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