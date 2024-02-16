鍾東錦領騎　率官員體驗苗栗自行車道風光

苗栗縣長鍾東錦陪同“交通部次長”陳彥伯等一行人騎乘苗栗路段。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月16日電（記者 盧誠輝）無黨籍苗栗縣長鍾東錦今日下午陪同遠道而來的“交通部”官員視察苗栗自行車道，車隊由鍾東錦領騎，帶領“交通部次長”陳彥伯等一行人，從苗栗縣竹南鎮的龍鳳漁港，騎自行車到竹南火車站，體驗苗栗自行車到的美麗風光。



陳彥伯率領“交通部”官員16日起展開6天5夜的“台灣騎時很美麗”自行車環島視察，下午車隊抵達苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港，由鍾東錦親自接待並領騎苗栗路段，包括中國國民黨“立委”陳超明、“交通部”參事沈慧虹、運研所長林繼國、鐵道局長楊正君、高公局長趙興華、觀光署副署長林信任等官員都到場參與。



鍾東錦表示，苗栗海線4鄉鎮因地勢平坦，很適合發展自行車運動，近來有越來越多遊客到苗栗騎自行車體驗美麗風光，讓苗栗擁有“綠光海風”自行車道的美譽，縣府將積極向“交通部”爭取步道等改善工程經費，滿足各界需求，提供優質的休閒、運動環境，更能刺激觀光產業發展。



陳彥伯指出，本次全台騎乘體驗是為了全面提升自行車道環境安全，在“交通部”各單位參與下，體檢自行車道建設及探訪地方觀光產業發展，藉由親身體驗自行車騎乘的道路環境，對於日後在軟硬體的建設都將更有感，相信一定能為台灣帶來更友善的騎乘環境。



“交通部”表示，“環島自行車道升級暨多元路線整合推動計劃”第二期，由觀光署規劃此次環島及地方座談行程，以自行車環島路線、多元路線、串聯路線、水圳綠道及各區競爭型補助案件等自行車道為基礎，搭配兩鐵（鐵馬及鐵道）、巴士及船舶等運具辦理騎乘活動，檢視提供社會大眾優質路線服務，盤點自行車路網及檢視優化成效，並於行程中安排四場座談會，邀請觀光圈業者及自行車達人共同交流，為低碳旅遊開創觀光資源與商機。