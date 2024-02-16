協助中華代表團　李大維頒感謝牌給台商會長

海基會董事長李大維頒發感謝牌給杭州台協榮譽會長周鮑華。（海基會提供） 中評社台北2月16日電／海基會16日舉行台商春節活動，董事長李大維特別頒發“感謝牌”給杭州台商協會榮譽會長周鮑華、成都台商協會會長高錦樂及廣州台商協會常務副會長周勇仁，感謝他們全力提供各項後勤支援與協助，也是中華台北代表團的最有力後盾。會長們從李大維手中接獲“感謝牌”感到榮耀。



海基會16日於台北圓山飯店舉行“2024大陸台商春節活動”。



李大維強調，因為各地台商協會的動員與台商會長的熱心協助，讓中華代表隊在賽事期間獲得充分的支持，海基會代表人民感謝台商朋友。



海基會副董事長兼秘書長邱垂正在春節活動前特別向媒體說明，去年世大運與杭州亞運舉辦期間，中華代表隊表現良好，背後的無名英雄功不可沒。他介紹杭州台協會長周鮑華扮演聯絡人的角色，協處所有大小事及各種疑難雜症，非常辛勞。而賽事聯絡人由當地台商會長擔任的制度，始於2010年廣州亞運，由時任廣州台協會長周勇仁擔任2010年廣州亞運聯絡人，樹立典範。



周鮑華表示，接待龐大代表隊難度很高，經過折衝協調，陸方給予最大通融與便利，甚至特別給中華代表隊一些禮遇，讓代表隊成員有家的感覺。看到代表隊受到良好對待，所有辛勞都忘記了。副會長周勇仁也說，他擔任2010年廣州亞運聯絡專員，對接待中華代表隊感到非常榮幸，也深感責任重大，賽事也順利完成，這次很感謝海基會的邀請。