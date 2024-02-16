苗縣長鍾東錦領騎單車3千米　自曝有點生疏

鍾東錦今日頭戴單車帽騎乘共享單車Youbike，笑稱久未騎乘單車有點生疏。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月16日電（記者 盧誠輝）無黨籍苗栗縣長鍾東錦今日下午陪同遠道而來的“交通部”官員視察苗栗自行車道，並帶頭領騎單車，一路從苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港騎到竹南火車站，全程3千米路程，鍾東錦笑說久未騎單車有點生疏了，現在都是散步快走運動比較多。



“交通部”官員16日起展開為期6天5夜的“台灣騎時很美麗”自行車環島視察活動，下午車隊抵達苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港，由鍾東錦親自接待並領騎苗栗路段，包括中國國民黨“立委”陳超明、“交通部次長”陳彥伯、參事沈慧虹、運研所長林繼國、鐵道局長楊正君、高公局長趙興華、觀光署副署長林信任等官員都到場參與。



鍾東錦今日頭戴單車帽騎乘共享單車Youbike領騎，雖笑稱久未騎乘單車有點生疏，但仍帶領“交通部”官員等一行人一路浩浩蕩蕩經過竹南市區，沿途受到許多民眾加油打氣，鍾東錦3千米路程花不到10分鐘便抵達目的地，臉不紅氣不喘，開心和“交通部”官員合影留念。



鍾東錦表示，苗栗縣是全台唯一獲得國際雙慢城認證的縣市，為延續“慢”的精神，他除推動海岸線旅遊外，也致力打造苗栗慢魚海岸計劃，邀請全台遊客一起前來苗栗騎單車旅遊，感受海風的輕拂，聞著大海味道，以“慢慢行、好好尞”的心情，親臨苗栗體驗慢遊、慢食及慢活的魅力。