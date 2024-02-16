台印簽MOU引進印度勞工　藍委批綠橫柴入灶

藍委牛煦庭。（中評社 資料照） 中評社台北2月16日電／台印簽署MOU，台灣確定引進印度勞工，初期採小規模試辦，成效良好再漸進增額開放。對此，中國國民黨“立委”牛煦庭今天受訪表示，引進印度勞工是否會影響台灣就業市場？這是民眾關心的問題，民進黨要尊重民意，對外講清楚執行模式以及相關數據，不能像過去一樣什麼事都想橫柴入灶。



台灣今天與印度政府由駐印度代表處代表葛葆萱及印度台北協會會長葉達夫視訊簽署MOU，“行政院”官員表示，雙方簽署MOU內容將明定印度移工開放行業及人數由台方決定，印度方將依台方需求招募及訓練印度移工，並依雙方法令規定引進僱用。絕無日前部分網路謠傳大舉引進10萬移工之實。



根據《中時新聞網》報導，牛煦庭說，既然民進黨要橫柴入灶，簽署MOU，那也是沒辦法的事，但政府現在有義務，要針對這件事做清楚的報告，對外講明配套。



牛煦庭表示，引進印度移工，會不會影響台灣就業市場？又對於緩解台灣缺工問題有沒有具體幫助？這些都是政府要面對的問題，民進黨得更尊重民意，還有地方意見。



牛煦庭說，綠營過去完全執政，是絕對多數，因此強行通過許多政策，劣跡斑斑，這次選舉才會遭逢較大挫敗。如今新“國會”上任，如果民進黨在這個議題決策上還想用過去的邏輯故技重施，不會那麼容易得逞，若綠營面對質疑還要一意孤行，可見沒有從“立委”選情大敗中獲得教訓。



牛煦庭強調，他作為在野黨的“立委”，會充分反映民意，而政府的工作就是要把民眾的疑惑說清楚。若起初是要小規模試辦，也應該把該給的數據資料、執行模式交代明白，不能只因為小規模試辦，就能簽下去，會讓人感覺在玩兩面手法。



牛煦庭認為，這個議題在20日“立院”開議後，相信會成為朝野攻防焦點，因此政府講清楚說明白，絕對是有必要的。