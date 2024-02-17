馬文君：不排除大陸在金馬周邊海域創新常態

國民黨“立委”馬文君。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月17日電（記者 方敬為）針對金門周邊海域14日發生台灣海巡艦追逐大陸漁船導致翻覆，釀2死意外，中國國民黨“立委”馬文君接受中評社訪問表示，台灣方面要設法妥適向對岸溝通，即使執法無虞，也要講求人道，以免兩岸負面效應加劇。



馬文君提到，兩岸當前互信基礎薄弱，倘若海上執法意外升級為政治事件，就怕大陸方面再有類似否認“海峽中線”的做法，在金門、連江海域塑造海峽新常態，台灣的戰略空間恐怕再被壓縮，台海安全穩定也面臨挑戰。



馬文君，曾任兩屆南投縣埔里鎮鎮長、南投縣第13屆縣議員、國民黨南投縣埔里鎮黨部主委，父親是前台灣省議員馬榮吉。2009年參與南投縣“立委”補選勝出，至今連任五屆“立法委員”，長期待在“外交及國防委員會”。



台灣方面報導，台灣海巡艦2月14日在金門海域追逐越界大陸漁船，過程中導致漁船翻覆，4名陸籍船員落水，其中2人因此身亡。



針對後續相關效應，馬文君表示，從國台辦的反應能看出來，中國大陸將台灣海巡執法的舉措視為過當、惡意，但其實海上執法難免發生意外，過去兩岸關係友善，若發生意外事件，通常不至於演變成政治交鋒甚至是上綱到仇恨情緒，顯然，當前兩岸之間幾乎不存在溝通管道，儘管台灣方面強調執法均依照相關法規、程序辦理，但中國大陸並不如此認為，倘若對立加劇，兩岸負面效應不可不慎。

