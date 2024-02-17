劉燈鐘：金門鄉親憂小三通正常化遙遙無期

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月17日電（記者 方敬為）台官方原定3月起開放赴大陸團體旅遊，不少旅行業者推出遊程攬客，觀光署7日突發公告，以形勢變化為由，要求即刻停止招攬赴陸團。金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，台灣的兩岸旅遊政策朝令夕改，欠缺善意，金門鄉親因此非常擔憂小三通正常化遙遙無期，不利金門的觀光旅遊發展。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。研究專長包括中國大陸研究、兩岸關係、政黨與選舉、國際治理。



“交通部”觀光署7日宣布，由於中國大陸迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503航路運行方式，因此即日起停止招攬前往中國大陸旅行團，但今年3到5月底已招攬成團的部分，仍可出團。6月1日之後的團體不能出團，請旅行社切勿再攬客，以避免衍生旅遊糾紛。



劉燈鐘表示，台灣官方針對兩岸旅遊政策髮夾彎，對過去仰賴兩岸觀光發展經濟的金門縣，無疑是一大隱憂，去年民進黨政府才宣布擬開放大陸來台或台人赴陸團體旅遊，每日限量2000人，其中解除赴陸旅遊禁團令還訂出確切時間表，也就是今年3月。本來金門人很期待屆時小三通也能夠加快正常化，重新開放陸客乘船來金門觀光，未料生變。

