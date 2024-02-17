陳超明語中評：民進黨政府不顧旅行業者生計

無黨籍“立委”陳超明。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月17日電（記者 盧誠輝）針對台官方在春節前突然宣布赴陸旅行團喊卡，無黨籍“立委”陳超明接受中評社訪問表示，民進黨政府無預警中斷赴陸旅行團影響甚鉅，完全不顧台灣旅行業者的死活，他將在“立法院”開議後強力監督，問到水落石出為止，希望民進黨政府能回頭是岸，重新開放赴陸旅行團，才能挽救台灣旅行業者的生計。



陳超明，政治大學公共行政學士，7連霸“立委”，曾任苗栗縣議員、台灣省議員與任務型“國大代表”，1998年首次參選第四屆“立委”當選，2024年以近8萬票（56.85%）當選第十一屆“立委”。



陳超明指出，台灣旅行業者在疫情過後期盼已久的赴陸旅行團，原本對業者來說是大補血，可稍微彌補疫情期間沒有生意的財務缺口，所以許多業者都提早作業，準備等到3月開團的大行情，沒想到民進黨政府卻完全不顧台灣旅行業者死活，出爾反爾，實在太可惡！



陳超明說，5、6月原本就是大陸旅遊旺季，台灣旅行業者早就磨刀霍霍想大展伸手，那些原本早已投入的人力成本和經費，卻在民進黨政府一聲令下，就全部化為烏有，讓業者錢還沒賺到就蒙受損失，苦不堪言，他的服務處和辦公室都已接獲許多業者陳情，希望赴陸旅行團喊卡還有轉圜空間。

