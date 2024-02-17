中評專論：台商都憂心兩岸關係更壞

2024大陸台商春節聯誼活動，出席者左起陸委會主委邱太三、府秘書長林佳龍、蔡英文、海基會董事長李大維、台經長王美花。（照片：海基會提供） 中評社台北2月17日電（評論員 林淑玲）海基會昨日在台北圓山飯店舉行台商春節聯誼，蔡英文率相關部門首長出席，台商與會也相當踴躍。這是蔡英文8年任內最後一次的台商聯誼，企業界喝春酒的氛圍中夾著不安，台商無不憂心520後，兩岸關係會不會更壞？



昨日的台商春節聯誼，行禮如儀，蔡英文致詞敬酒後像風一般的快閃離開，相關部門首長滿口漂亮話，台商不但沒有聽到他們想聽的政策，更擔心的是，賴清德大選期間強調“服貿、貨貿、ECFA都不是台灣應走的路”，選後非但沒有改口，蔡政府反而出爾反爾把原訂3月要鬆綁的赴陸觀光禁團令又收回來，擺出不惜與大陸對撞的強硬姿態。台商在海基會餐會上端著酒杯，心裡應是直打哆嗦。



以前這類春節聯誼活動，許多台商大老很低調，但今年從大咖的海基會副董、金仁寶集團董事長許勝雄到各地台商會幹部，都樂於接受媒體聯訪，把對兩岸關係的期待傳達出去，甚至毫不避諱質疑賴清德能否穩定兩岸。他們有些是專程回台參加這場餐會，發聲或就是他們的目的。



比較蔡英文與賴清德的兩岸路線，蔡英文是行事強硬，但會說一些軟調的話，就如同她昨日在台商春節聯誼稱“在對等尊嚴的前提下，我們從未停下腳步，持續地尋求兩岸對話的可能。希望能逐步恢復雙邊有序的交流，增進兩岸人民的福祉，共同創造區域的和平及繁榮。”這是蔡英文的風格，她是陸委會主委出身，有她一套處理兩岸模式，一手軟一手硬。“台獨”工作者出身的賴清德就截然不同，他對兩岸關係，說與做都很硬，對大陸不帶感情，這也是台灣企業界與台商最擔心的地方。

