苗栗市長補選　國民黨籍余文忠對勝選有信心

余文忠將代表國民黨參選苗栗市長補選。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月17日電（記者 盧誠輝）中國國民黨前苗栗市長邱鎮軍因當選第十一屆“立委”，留下來的苗栗市長職缺將在4月13日進行補選，在國民黨黨內初選勝出的苗栗縣議員余文忠接受中評社訪問表示，他對苗栗市長補選有信心，將力推敬老照護3政策，讓苗栗市成為宜居安老的幸福家園。



苗栗市長補選目前確定參選的除了余文忠外，還有民進黨苗栗縣議員徐筱菁，台灣民眾黨苗栗市民代表會前主席楊喬安是否參選仍未確定，至於泛藍陣營的無黨籍苗栗縣議員禹耀東則對外放話將參選到底。



余文忠指出，苗栗市本來就是藍營的鐵票區，藍綠選票比約是7：3，他研判楊喬安代表民眾黨參選的機率不高，而禹耀東就算參選對自己的選情影響也不大，因此這次苗栗市長補選仍是藍綠對決的情況。



“我已獲得超過3分之2的里長與民代支持”，余文忠強調，他是土生土長的苗栗市人，議員選區也在苗栗市，對苗栗市深耕已久，苗栗市共有28個里，他已獲得27個里長的推薦，也獲得15個苗栗市民代表中的11人支持，所以他對苗栗市長補選深具信心。



余文忠，曾任苗栗縣長徐耀昌特助、苗栗婦女會顧問、國民黨“立委”徐志榮特助、苗栗警友會顧問、苗栗縣觀光協會常務理事、苗栗縣地檢署榮譽觀護人協會常務理事以及苗栗救難協會顧問，2018年當選苗栗縣議員，2022年順利連任。



國民黨苗栗市長補選黨內初選原有包括余文忠、鄭碧玉和楊明燁等3位苗栗縣議員競爭，外界擔心是否會因為黨內初選造成藍營分裂？余文忠表示，在無黨籍苗栗縣長鍾東錦出面當“桶箍”後，藍營分裂的危機早就不存在，而且他和鄭碧玉、楊明燁都是多年好友，3人在黨內初選後仍始終保持良好互動。



余文忠說，雖然他對自己的選情審慎樂觀，但既然代表藍營參選就會好好認真打拚，日前他已推出包括“年滿65歲以上長輩生日禮金再加碼”、“免費醫療與休閒專車”、“敬老服務馬上辦中心”等3大敬老照護政策，未來當選後會盡速兌現政見。



余文忠認為，隨著社會結構改變，少子化和老人化社會已是未來趨勢，而苗栗市也面臨同樣的問題，他為了降低年輕人的負擔，特別規劃3大敬老照護政策來幫年輕人照顧長輩，讓下一代可以無後顧之憂，專心奮鬥事業，同時也能讓長輩更加放心與安心的在地養老，讓苗栗市成為宜居安老的幸福家園。

