中評關注：賴黨務佈局年輕化能喚回青年票？

賴清德最近公布新任黨部幹部，朝向年輕化。（中評社 資料照） 中評社台北2月16日電（記者 黃筱筠）身為民進黨主席的賴清德雖贏得大選，年輕選票卻遭到民眾黨分食，他為了爭取年輕人支持，這幾波黨務主管朝向年輕化佈局，例如新聞部主任吳崢、國際部主任李問都只有30幾歲，以及代理秘書長楊懿珊、副秘書長何博文、翁世豪等也都是40幾歲。但黨部主管年輕化，會不會淪為樣板？未來也需檢視賴清德提出的政策，以及2026地方選舉的布局。



2024大選前民調，40歲以下年輕選民幾乎都一面倒支持台灣民眾黨柯文哲。在選舉結果出爐之後，賴清德拿到558萬6019票，比起2020年蔡英文拿下817萬0231票，流失將近259萬票，這些票若從選前民調趨勢來看，多是年輕人。



本屆“立委”選後有媒體統計，新任“立委”最年長者為75歲，最年輕者為30歲，平均年齡約52.83歲。國民黨“立委”平均年齡52.07歲，民進黨團的平均年齡為52.47歲，至於最年長的則是擁有最多年輕支持者的民眾黨團，平均年齡為57.87歲。



雖然在“立委”平均年齡只是一項參考，但過去國民黨被批評是“老人政黨”，但在新一屆“立法院”卻有著許多新秀崛起，這代表國民黨已經在加速“新陳代謝”，黨內新人崛起，未來問政風格將會有很大不同。



反觀民進黨因為擁有執政資源，許多政治人物因為資源在握，不想退出政治。現在賴清德當選，民進黨在兩屆“總統”之後，繼續連任持續掌握資源，這對於民進黨年輕化不見得有利，許多資深政治人物不願意退位。



賴清德目前在年輕化佈局，先以黨中央試水溫，黨中央是歷練的地方，權力也沒有府院這麼大，是讓年輕人可一展長才的地方。現在是賴清德擔任黨主席，未來將掌握府院資源。這些年輕黨工，還是要以賴的意志為意志，年輕化很可能只是淪為樣板，未來選舉能否真正爭取年輕選票支持，還是要看賴上任後，實際的政策推動。