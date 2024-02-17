協調推進逆周期和跨周期調節

協調推進逆周期和跨周期調節是提高宏觀調控能力的必然要求。 中評社北京2月17日電／中央經濟工作會議提出，要強化宏觀政策逆周期和跨周期調節。這對未來宏觀調控的方向和方式都提出了更高要求。準確理解逆周期和跨周期的內涵及實施重點，對確保宏觀調控效果、實現宏觀調控目標、推動高質量發展都具有重要意義。



協調推進逆周期和跨周期調節是宏觀調控的必然要求



學習時報發表中央黨校(國家行政學院)經濟學教研部副教授蔡之兵文章表示，逆周期與跨周期是兩種典型的宏觀調控模式。從具體思路看，逆周期針對的是影響經濟趨勢的短期負面因素，是指通過及時採取逆向舉措來對衝和消除負面影響進而實現穩定經濟目標的調控模式。相比之下，跨周期調控則立足於系統思維，針對的是制約經濟發展的主要難題，強調宏觀調控應始終圍繞影響周期的長期因素來持續發力。二者各有所長、互為支撐，不斷提高協調運用二者破解周期難題的能力，有助於加快完善科學有效的宏觀調控體系。



一方面，協調推進逆周期和跨周期調節是應對現實經濟難題的必然要求。伴隨著全球產業分工和區域分工程度的逐步提高，影響甚至決定一個國家經濟發展的因素越來越多元化，而這些因素的持續變化及相互影響，必然會給經濟發展帶來截然不同甚至完全相反的多層次衝擊，也將使得現實經濟發展問題越來越複雜。在這種背景下，想要同時破解不同發展難題和有效應對經濟周期變化，就必須要求宏觀調控體系同時具備逆周期和跨周期調節的能力。



另一方面，協調推進逆周期和跨周期調節是提高宏觀調控能力的必然要求。宏觀調控能力是確保宏觀調控效果的關鍵因素。在影響宏觀調控能力的諸多因素中，不同調控機制的協調度是重中之重。作為兩種主要的調控機制類型，逆周期和跨周期調節是宏觀調控體系的主要組成部分，二者既存在明顯差異，也具有密切聯繫，且在實施過程中容易產生較大的相互作用、相互影響，是影響宏觀調控效果的重要變量。可見，提高宏觀調控能力，既要提高單獨進行逆周期調節和跨周期調節的能力，更要增強協調進行逆周期和跨周期調節的能力。



協調推進逆周期和跨周期調節的難點在於識別周期



文章分析，從本質上看，逆周期和跨周期調節都是周期調控，準確識別周期顯然是協調推進逆周期和跨周期調節的前提條件和必然支撐。然而，在現實經濟活動中，準確識別周期並非易事。



首先，周期在時間上具有叠加性。從經濟運行的情況看，周期在現實經濟活動中並非以“一個接著一個”而是以“一個套著一個”的形式出現。這就意味著在一個長周期的運行過程中，往往還會同時包含多個中短周期。換言之，當試圖去識別一個長周期是否已經發生時，影響該周期的力量不僅包括自身的長周期因素，還會同時包括多個其他不同中短周期的叠加衝擊，這無疑會增加精準識別周期的難度。



其次，周期在內容上具有復合性。從周期所涉及的領域看，經濟周期是包含多個領域的綜合過程。一個完整的經濟周期往往包含多個不同領域的子周期，這些不同領域的子周期無疑會受到總周期的影響。但不同領域的子周期也有自身的運行規律，與總周期的變化並不始終保持一致甚至還會出現相反趨勢。如科技周期、人口周期、消費周期、區域周期等都會呈現特定的運行規律，其變化頻率和驅動因素既與經濟周期存在明顯差異，彼此之間又相互關聯，這同樣對準確識別周期提出了嚴峻考驗。

