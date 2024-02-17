堅持科技創新和產業創新一起抓

中評社北京2月17日電／春節前夕，習近平總書記在天津看望慰問基層幹部群眾時指出，天津作為全國先進製造研發基地，要發揮科教資源豐富等優勢，在發展新質生產力上勇爭先、善作為。要堅持科技創新和產業創新一起抓，加強科創園區建設，促進數字經濟與實體經濟深度融合，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展。合力建設世界級先進製造業集群。



經濟日報發表署名金觀平的評論文章表示，科技是第一生產力，創新是第一動力。新質生產力是技術顛覆性突破、生產要素創新性配置、產業飛躍性升級帶來的新時代先進生產力。發展新質生產力，關鍵就在於堅持科技創新和產業創新一起抓，厚植發展新動能、新優勢。要以企業為主體、市場為導向、產學研用深度融合，一體化推進部署創新鏈、產業鏈、人才鏈，鼓勵企業家與科學家深度合作，提高科技成果轉化和產業化水平，不斷以新技術培育新產業，引領產業升級。



文章提出，科創園區應率先打造新質生產力。科創園區是創新“先鋒隊”，有著協同攻關的創新優勢，要積極建設科技創新和產業創新深度融合的新高地。一方面，用好集聚的科技、人才等資源優勢，加強應用基礎研究和前沿研究，提升原始創新能力，加大源頭性技術儲備；另一方面，推動更多國家戰略科技力量和重大創新基地平台向科創園區布局，靈活採用多種合作方式，吸引國內外高端創新資源，率先實現顛覆性技術和前沿技術突破。



促進數字經濟與實體經濟深度融合，是把握新一輪科技革命和產業變革的關鍵。互聯網、大數據、區塊鏈、人工智能等新一代信息技術加速突破，與製造業深度融合創新，推動製造業生產方式、發展模式和企業形態發生根本性變革。中國工業經濟規模大，數字經濟規模位居全球第二，兩者融合發展前景廣闊。要以數字技術創新突破和應用拓展為主攻方向，加大信息化和工業化融合發展。深入實施智能製造工程和中小企業數字化賦能專項行動，推動人工智能創新應用，繼續適度超前推進網絡、算力等新型信息基礎設施建設，加快工業互聯網規模化應用，提升網絡安全保障能力。



製造業高端化智能化綠色化，是發展新質生產力的重點方向。中國製造業已形成了世界規模最大、門類最齊全、體系最完整、國際競爭力較強的發展優勢，但“大而不強”“全而不精”問題仍突出。要瞄准產業升級和消費升級方向，實施製造業技術改造升級工程，加快設備更新、工藝升級、數字賦能、管理創新，加快邁向價值鏈中高端；全面推動智能製造，深入實施節能降碳改造，強化綠色低碳發展，提升發展質量和效益。同時，推進產業融合互促，加速培育新業態新模式。



合力建設世界級先進製造業集群，是發展新質生產力的重要抓手。先進製造業集群是產業分工深化和集聚發展的高級形式，擁有一批具有國際競爭力和影響力的先進製造業集群是製造強國的重要標誌。與傳統產業集群相比，先進製造業集群綜合實力更強、創新水平更高、協同合作更優。建設先進製造業集群，要避免一哄而上、重復建設，應引導各地發揮比較優勢，形成更多專業化、差異化、特色化產業集群。中國已有45個國家先進製造業集群，要在此基礎上，強化協同創新，提升先進製造能力，壯大優質企業群體，加快向世界級水平提升。

