世界未來產業策源地怎麼建

中評社北京2月17日電／未來產業由前沿技術驅動，當前正處於孕育萌發階段或產業化初期，是具有顯著戰略性、引領性、顛覆性和不確定性的前瞻性新興產業。近日，工業和信息化部、教育部、科技部等7部門聯合印發《關於推動未來產業創新發展的實施意見》，提出令人振奮的發展目標——到2027年，我國成為世界未來產業重要策源地。那麼，世界未來產業重要策源地該怎麼建？



要抓住未來產業的主線。



從國際形勢看，新一輪科技革命和產業變革加速演進，未來產業是打造全球競爭新優勢、搶占國際競爭制高點的必爭之地；從國內需求看，推動高質量發展、塑造新質生產力，都需要培育未來產業。此次發布的《實施意見》，為未來產業前瞻部署了未來製造、未來信息、未來材料、未來能源、未來空間和未來健康六大新賽道，明確提出要打造人形機器人、量子計算機、新型顯示、腦機接口、6G網絡設備等十大標誌性產品。從這個規劃圖來看，我國發展未來產業以傳統產業的高端化升級和前沿技術的產業化落地為主線，一方面要把製造業推向高端，另一方面要把新技術落到實地，突出了一個發展實業的“實”字。



要點燃未來產業的引擎。



未來產業以創新為驅動力，前沿技術有了創新突破，未來產業才能點燃發展引擎。從《實施意見》看，推進未來產業技術創新供給的路線十分清晰。一是看好路。把握全球科技創新和產業發展趨勢，打造未來產業“瞭望站”，精準識別和培育高潛能未來產業。二是練真功。面向未來產業重點方向，實施國家科技重大項目和重大科技攻關工程，發揮國家實驗室、全國重點實驗室等創新載體作用，鼓勵龍頭企業牽頭組建創新聯合體，體系化推進關鍵核心技術攻關、打造原創技術策源地。三是促轉化。構建科技服務和技術市場新模式，發布前沿技術應用推廣目錄，建設未來產業成果“線上發布大廳”，推動供需精準對接。

