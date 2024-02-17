推動個稅改革更好惠及民生

中評社北京2月17日電／在近日出爐的2023年度減稅降費“賬單”中，有一項和個人關係密切，那就是提高個稅專項附加扣除標準政策的新增減稅。統計顯示，這項減稅的規模達391.8億元，反映出去年實施的提高3項專項附加扣除標準產生頗為豐厚的紅利。



專項附加扣除來自2019年開始實施的新個稅法，諸多納稅人從中受益。令人關注的是，這項改革持續推進，在2022年新設3歲以下嬰幼兒照護的扣除項目之後，2023年1月1日起，又大幅提高了3歲以下嬰幼兒照護、子女教育和贍養老人3項專項附加扣除標準。這一直接惠及“上有老下有小”群體的政策，進一步減輕了居民生育、撫養和贍養的負擔，充分體現了減稅的精準性、有效性。



實際上，去年實施的個稅減稅政策不僅僅是“一老一小”扣除政策。比如，延續實施全年一次性獎金單獨計稅、換購住房個人所得稅退稅、年度匯算清繳補稅金額不超過400元可免於辦理個稅綜合所得匯算清繳等優惠政策。這些政策直接關係一系列民生事項，有效減輕居民稅收負擔，增強居民消費能力。此外，在征管層面，個稅匯繳優先保障“上有老下有小”、看病負擔較重的納稅人快速獲得退稅紅利，惠及超3300萬人。



個人所得稅是和廣大居民關係最密切的稅種。去年個稅改革一系列措施傳遞出明確信號，也就是個稅改革逐步推進、深化，持續惠及百姓民生。中央經濟工作會議提出，“要謀劃新一輪財稅體制改革”。個人所得稅在新一輪財稅體制改革中，如何進一步優化、完善，值得期待。



從方向上看，改革主要聚焦在兩個方面，即優化個人所得稅綜合所得徵收範圍、完善專項附加扣除項目和標準。2019年開始實施的個稅改革，初步構建了綜合與分類相結合的個稅模式，這在稅制改革史上具有里程碑意義。其中，綜合所得的收入額包括工資薪金、勞務報酬、稿酬、特許權使用費，進行合併計征。除此之外，納稅收入還包括經營所得、利息、股息、紅利所得、財產租賃所得、財產轉讓所得、偶然所得以及其他所得，實行分類計征。下一步，合理擴大綜合所得徵收範圍，有利於促進稅制更為公平、合理和科學。



實施專項附加扣除以來，已先後增加過一次項目、提高過一次標準。通過適當增加專項附加扣除項目、提高扣除標準，可以進一步減輕百姓民生支出的負擔，更好地體現稅收量能負擔原則，讓改革發展成果更多更公平惠及全體人民，進一步改善和保障民生。因此，有必要根據經濟社會發展、民生支出變化情況，適時調整專項附加扣除範圍和標準，讓人民群眾有更多獲得感。



除了制度優化完善，個稅改革紅利的發揮上也離不開居民的依法規範辦稅，其中辦理年度個稅綜合所得匯算清繳是重要一環。每年3月1日至6月30日，納稅人需匯總上一年度工資薪金、勞務報酬、稿酬、特許權使用費等4項綜合所得合併計稅，向稅務機關辦理匯算並結清應退或應補稅款。通過規範、準確地辦理匯算清繳，最終完成全年個稅繳納，一部分個人的專項附加扣除等優惠也在這個環節實現。新個稅法實施至今，已開展過4次匯算，保持平穩有序。同時，也出現少數人通過虛假、錯誤填報收入或扣除，以達到多退稅款或少繳稅款目的等情況。種種不規範甚至違法的做法，影響個稅制度順利實施，個人也會面臨不利後果。



個稅與百姓生活息息相關，更關係國家治理現代化。隨著個稅制度更加完善，改革紅利將更多惠及中低收入群體，收入調節功能也會進一步發揮，個稅在國家治理中的作用更加凸顯。



來源：經濟日報 作者：曾金華

