湖南女婿選苗栗市長　余文忠：交流才能和平

苗栗縣議員余文忠。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月17日電（記者 盧誠輝）針對台官方在春節前突然宣布赴大陸旅行團喊卡，將代表中國國民黨參選苗栗市長補選的苗栗縣議員余文忠表示，赴陸旅行團突然喊卡實在太扯，哪有人這樣搞的？這只凸顯民進黨政府的無能，若綠營真的沒有兩岸談判的人才就應該讓藍營來，因為兩岸民間交流真的很重要，兩岸衹有持續交流才能維持和平，避免戰爭發生的可能性。



余文忠，曾任苗栗縣長徐耀昌特助、苗栗婦女會顧問、國民黨“立委”徐志榮特助、苗栗警友會顧問、苗栗縣觀光協會常務理事、苗栗縣地檢署榮譽觀護人協會常務理事以及苗栗救難協會顧問。2018年當選苗栗縣議員，2022年順利連任，2024年在國民黨苗栗市長補選黨內初選勝出。



兩岸民間真的應該要好好交流才對！余文忠說，他過去經商時就經常跑大陸，幾十年下來已去過大陸70到80趟，幾乎所有省份全都去過，且他也是個大陸女婿，妻子是湖南常德人，所以對兩岸目前的處境感受特別深。



余文忠認為，台灣有台灣的好，大陸有大陸的美，台灣小而美，而大陸有大山大水，所以兩岸的政治問題應該放一邊，民間的各項交流還是要持續推動，因為兩岸衹有透過持續交流才能維持和平，避免戰爭發生的可能性。

