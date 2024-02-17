中評鏡頭：永定客家博覽園 與台灣淵源頗深

永定客家博覽園（中評社 盧哲攝） 中評社永定2月17日電（記者 盧哲）龍年新春，位於福建省龍岩永定區的客家博覽園遊人如織。有市民一家大小在園內的廣場上放風箏嬉戲，也有的在草坪上休憩、野餐露營，還有更多的人在園內的博物館、演藝中心內流連，深入瞭解客家文化……



中評社記者走訪的永定客家博覽園，是一個集休閑、文化、旅遊、觀光為一體的生態園林式的客家文化主題公園。它是國家級“海峽兩岸交流基地永定客家文化園”的核心園區和“中國華僑國際文化交流基地”。項目規劃占地1576畝，計劃總投資10.5億元，也是福建土樓永定景區重點文化旅遊產業項目，還是福建土樓客家文化旅遊創意產業園的重點項目之一。



步入園區可以看到，園區分三個不同的功能區域，即以建築中軸線為中心的客家文化展演區、以客家購物街為中心的客家文化產品展示交流區，以觀音寺為中心的宗教朝聖文化區。園區主要由十個獨具特色的客家文化建築組成：一座客家人拜謁先祖的精神聖地“中原漢人南遷紀念壇”，一條展示永定客家民俗風情和客家文化內涵的“客家文化長廊”，一座展現世界文化遺產精品的“福建土樓博物館”，一組展示客家姓氏文化和書法藝術的“客家姓氏碑廊”和“客家文化書法碑廊”，一個萬人集會的場所“客家文化廣場”，一個集客家民俗風情演藝與現代化影視相結合的“客家民俗演藝中心”，一座展現客家文化書畫精品和開展客家文化研究的“客家文化研究中心”，一台大型常態化演出劇目的“福建土樓夢幻劇場”，一座世人敬仰的寺廟“觀音寺”，一條展示客家美食與客家工藝產品的“客家商業購物街”。園區設計布局將博大精深的客家文化、獨特的地方風情和良好的生態環境有機結合，通過建築、影視、戲劇、演藝、碑刻、雕塑、圖片、文物、美術、書畫、園林等形式，從多方面、多層次、多領域地展現出豐富多彩的客家文化和民俗風情，是探索客家悠久歷史文化、感悟客家深厚文明真諦、體驗客家獨特民俗風情、尋根謁祖和緬懷祖先的精神勝地。